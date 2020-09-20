«Локомотив» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч 8-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Тамбов».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 1.94.

«Проблемы большие у «Локомотива» в этом сезоне. Многие ждали, что Николичу будет трудно, а тут он потерял ведущих футболистов. У Баринова травма тяжелая, Алексей Миранчук уехал. Оказалось, в составе не так много людей, на которых можно что-то строить. Новички только осваиваются. И не факт, что покупки были сделаны грамотные. Еще и Крыховяк не совсем здоров и точно не оптимально готов. Ворох проблем. Пять туров команда не выигрывает.



Не знаю, крепки ли позиции Николича. Наверное, какой-то кредит доверия есть, Кикнадзе хотел его назначить. Вряд ли он станет его увольнять уже сейчас. Но если не выиграть у «Тамбова» дома, то настроение в команде совсем упадет. Трудно будет выбраться из этого состояния без необходимой встряски.



Не думаю, что «Локомотив» ждёт легкий матч, «Тамбов» прилично смотрелся в последних матчах, взял 4 очка с «Рубином» и «Уфой». Но класс игроков «Локомотива» должен сказать, лидеры обязаны вытащить «Локомотив». Это в первую очередь касается Антона Миранчука. Рискну предположить победу «Локомотива» с форой (-1). Нельзя же вечно не выигрывать команде, которой предстоит играть в Лиге чемпионов».