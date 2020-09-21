Кристиан Гарин — Кей Нисикори: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го круга турнира в Гамбурге

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга турнира в Гамбурге Кристиан Гарин — Кей Нисикори.

Ставка: тотал больше 20.5 гейма за 1.70.

«Всю карьеру Кей Нисикори периодически выпадает из ритма из-за травм по ходу сезона. «Хрустальный мальчик», — так его называют в прессе. Действительно, проблем со здоровьем много, а теперь, когда и возраст неумолимо бежит вперёд, японец уже просто не успевает набрать свои привычные кондиции.



Естественно, форма Кея Нисикори далека от приемлемой. После рестарта сезона японец провёл три матча. Проиграл Кецмановичу, потеряв нить игры ещё в первом сете, далее обыграл абсолютно мёртвого Рамоса и уступил молодому итальянскому дарованию Джанлуке Мусетти. Не держит ритм, не чувствует корт, на подачах испытывает проблемы. Заключим, что Нисикори не готов биться на высоком уровне, по крайней мере весь матч. В первых сетах выглядел неплохо, но когда соперники прибавляли, нащупывая свою игру, японец потухал.



Про Кристиана Гарина в данный момент много лестных слов тоже не скажешь. Хотя, конечно, стоит отметить, что Гарин феерически начинал сезон-2020, выиграв сразу два грунтовых титула — Кордобу и Рио. Это очень серьёзное достижение для молодого чилийца. Но вот после рестарта сезона то же содержание игры не сильно отличается от того, что показывает Нисикори. Вагон ошибок в розыгрышах, нет развития атак. Несомненно, Гарин прибавит во всех компонентах, парень очень перспективен, но покуда результатов нет, на его победы ставить рановато.



Я выбираю нейтральный вариант — верховой тотал, который, на мой взгляд, недооценён в матче приблизительно равных бойцов».