«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 8-го тура РПЛ 21 сентября

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат».

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.88.

«После того, что «Динамо» показало в еврокубках, в матче против «Ахмата» оно просто обязано выигрывать. Но с другой стороны, «Ахмат» та команда, которая может преподнести очень много сюрпризов. Да, «Ахмат» крупно проигрывал, например, ЦСКА, но в матче против «Динамо» каким-то разгромом и не пахнет. Думаю, что «Динамо» припрётся к стенке, учитывая, что пошли разговоры о смене тренера и всё такое. В последних играх москвичи, откровенно говоря, не блещут. Что-то у динамовцев надломилось, но когда к стенке припрёт, то всегда находятся какие-то дополнительные силы.



С другой стороны, «Ахмат» сейчас по игре не уступает «Динамо». Очень интересно использует своих игроков «Ахмат», очень избирательно. И стартовый состав, и замены, которые выходят, и поэтому он не готов проигрывать. Для «Динамо» нужна встряска, и вот это как раз такой самый сложный вопрос, когда есть внутренняя сила и когда команда объединена, то такие поражения наоборот поднимают на подвиги. А в других случаях могут руки и опуститься, и мы не знаем, какая обстановка сейчас в команде, но психологический момент — это очень важная составляющая коллектива.



В еврокубковом матче у «Динамо» не было воли, а наоборот была некая растерянность, и это было видно, как один игрок грузинской команды с первых минут вводил в ступор защиту нашей дружины. Много факторов было против «Динамо»: и замены не те, и опыта не хватило. Но после таких ситуаций игроки сами собираются в психологическом плане, как это было в конце прошлого сезона. Думаю, что гости воспользуются данной ситуацией, сложившейся в «Динамо», и как минимум смогут не проиграть».