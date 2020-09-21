«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прогноз Владислава Батурина на матч 2-го тура АПЛ

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.

«Большинство клубов АПЛ мы успели увидеть в деле в матчах 1-го тура и Кубка лиги, а на такую глыбу, как «Манчестер Сити», посмотрим впервые в рамках нового сезона только сейчас: «горожане» сыграют в гостях против «Вулверхэмптона».



«Волки», в отличие от «Манчестер Сити», уже провели два официальных матча. «Вулверхэмптон» в 1-м туре был сильнее «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а в Кубке лиги команда Нуну Эшпириту Санту, выступая в смешанном составе, уступила «Сток Сити» (0:1). «Манчестер Сити» пока не вступал в бой и не провёл ни одного официального матча.



«Горожане» не сыграли из-за переноса игры с «Астон Виллой», а в Кубке лиги команде Гвардиолы предстоит сыграть только 24-го числа. В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» стал настоящим кошмаром для одного из самых богатых клубов планеты: «волки» дважды загрызли «горожан» в рамках АПЛ (3:2, 2:0), а в позапрошлом в личных встречах лучшим был клуб из Манчестера (1:1, 3:0).



«Вулверхэмптон» — очень хорошая, интересная и растущая команда, во главе которой стоит действительно сильный и прогрессивный тренер, сумевший поставить «волчатам» смелую, с мозгами игру. «Манчестер Сити» по составу и со своим рулевым – космос.



«Горожане» бросят все силы на возврат чемпионского титула и обязаны начинать свой сезон без раскачки. Неудачи прошлого сезона в личных противостояниях с «волками» должны добавить мотивации «горожанам».



Амбиции и мастерство двух участников предстоящего матча наверняка повлияют на характер, качество и наполнение голами события, о котором думаем в плоскости прогнозирования результата».