Даниэль Эванс — Стефанос Циципас: прогноз Сергея Фомина на матч 1-го круга в Гамбурге

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга турнира в Гамбурге Даниэль Эванс — Стефанос Циципас.

Ставка: тотал больше 19.5 гейма за 1.70.

«Как же хорошо всё начиналось для Циципаса летом. Насыщенная подготовка в отличных условиях Академии Патрика Муротоглу обещала большие успехи на ближайших турнирах. На US Open открывалась удобная сетка, учитывая, что Джокович был неожиданно изгнан. Но увы! В третьем круге турнира, уверенно ведя в счёте против Борны Чорича, Циципас неожиданно, образно говоря, обделался. Вести 2:0 по сетам, 5:1 — по геймам и проиграть с матчболов — это большая неудача! От соперника там мало что зависело, ведь Стефанос буквально сам, своими ошибками, растерял огромное преимущество.



Что ж, горячий греческий парень не стерпел такого подвоха от самого себя, окончательно испортил отношения с отцом, приехал в Рим, где в прошлом году играл в полуфинале, и благополучно проиграл Яннику Синнеру. Смотрелся по игре неуверенно, даже обречённо. И как с таким вагоном ошибок и нервными всплесками грек собирается удерживать позиции в топ-10, непонятно. Надо срочно менять эмоциональный фон Циципасу, иначе прогнозы будут плохими.



Даниэль Эванс — это такой середнячок тура, способный на локальные успехи в рамках некоторых турниров. Когда Эванс в хорошей форме, его сложно остановить даже топовым мастерам. Циципас в этом году уже обыгрывал Эванса, но по форме тогда был контраст в пользу грека. В данный же момент Эванс не сильно отстаёт от Циципаса. Покрытие тут главным образом на стороне грека, но Эванс не совсем дуб, на грунте тоже кое-что умеет.



БК Pinnacle недооценивает скорость покрытия в Гамбурге, дают, как на обычный грунт. Отскок мяча тут заметно отличается от обычного, при этом помех, связанных с погодными условиями, таких как ветер или дождь, нет. Циципас очень склонен к затяжным встречам, причём иногда с соперниками даже низкого уровня, как было в матчах против Кресси. Ну а тут — Эванс, и он в порядке. Тотал дают невысокий, стоит проверить».