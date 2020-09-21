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«Динамо» — «Ахмат»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ

«Динамо» — «Ахмат»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

21 сентября «Динамо» примет «Ахмат» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех грозненцев оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Поставить на обе забьют предлагают за 1.98.

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За девять последних игр с бело-голубыми в РПЛ «Ахмат» потерпел всего одно поражение.
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