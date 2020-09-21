«Динамо» — «Ахмат»: где покажут матч РПЛ 20 сентября, какой канал, прогнозы и ставки

21 сентября «Динамо» примет «Ахмат» в матче 8-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех грозненцев оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.



Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

«Динамо» — «Ахмат». Прогноз: Талалаев, Мелкадзе и Бериша закончат мучения Новикова За девять последних игр с бело-голубыми в РПЛ «Ахмат» потерпел всего одно поражение.