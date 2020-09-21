«Динамо Мн» — «Сибирь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 21 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо Мн» — «Сибирь».

Ставка: гол в первые 10 минут за 2.05.

«Две бодрые и отдохнувшие команды, которые много забивают. Минчане делают это по умолчанию — великолепный подбор легионеров, хорошие спецбригады. «Сибирь» в последнее время плясала от печки, однако после возвращения в строй Пуустинена и Руохомаа резко добавила. И это ещё Эрик О’Делл травмирован.



Букмекеры не видят фаворита, выставляя практически равные котировки. В принципе, справедливо. На данный момент соперники смотрятся сопоставимо, так что можно не мудрить и проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 4.20. Команды не уходят в дополнительное время на протяжении семи встреч, когда-то серия должна прерваться.



Пять предыдущих очных поединков получились верховыми, всякий раз забивалось строго по пять-шесть шайб. Возникает соблазн проверить «гол в первые 10 минут» за крепкие 2.05. Обе стороны наверняка соскучились по хоккею, всё же четыре-пять дней без игр — это очень много по меркам КХЛ.



Так что дебют вряд ли получится осторожным. Альтернативный вариант — «обе команды забьют больше 1.5 шайб», на него дают 1.84. В прошлом сезоне эта ставка доехала в обеих очных встречах».