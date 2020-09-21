«Милан» — «Болонья»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Серии А 21.09.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Болонья».

Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 1.99.

«Неудивительно, что букмекеры отдают «Милану» заметное преимущество. Состав явно крепче, плюс своё поле, плюс удачная история противостояния. Пожалуй, выставляемый коэффициент даже кажется немного завышенным. На П1 дают вполне неплохие 1.61 — для экспресса точно сгодится.



Расклад сил за межсезонье не поменялся, поскольку «Болонья» сохранила костяк. Россонери также обошлись без резких движений, зато заполучили талантливейшего полузащитника Сандро Тонали. 20-летний футболист должен добавить порядка в середине поля, забетонировав опорную зону.



Подопечные Стефано Пиоли восхитительно выглядели после рестарта первенства, уверенно войдя в зону Лиги Европы. И теперь должны иметь преимущество в тонусе, поскольку в четверг они спокойно укатали ирландский «Шэмрок Роверс» во втором квалификационном раунде (2:0). Силы не тратили, действовали с запасом.



Златан Ибрагимович в полнейшем порядке, Хакан Чалханоглу снова забил, Тео Эрнандес держит высокую планку. Пиоли нигде не работал успешно на долгой дистанции, но именно сейчас он получает хороший шанс заявить о себе. П1 с форой (-1) за 1.99 смотрится здорово, вариант посмелее — П1 + тотал больше 2.5 мяча за 2.26».