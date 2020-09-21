«Астон Вилла» — «Шеффилд»: прогноз и ставка на матч 2-го тура АПЛ 21 сентября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Шеффилд».

Ставка: победа «Астон Виллы» с нулевой форой за 1.95.

«В межсезонье клубу из Бирмингема удалось сохранить костяк, а также укрепиться нападающим «Брентфорда» Олли Уоткинсом и вингером «Лиона» Бертраном Траоре. Также стан клуба пополнил голкипер «Арсенала» Мартинез, который здорово поменял травмированного Лено в прошлом сезоне. Ну и отдельно стоит выделить продление контракта с лидером атаки Джеком Грилишем.



«Шеффилд Юнайтед» до игры в Кубке лиги провёл один матч в АПЛ. В первом туре он принимал «Вулверхэмптон» и уступил со счётом 0:2 практически без шансов. Хозяева провалили дебют и пропустили второй гол уже на шестой минуте. В целом гости были несколько острее в атаке и победили по делу. В Кубке английской лиги «клинки» тоже уступили и покинули турнир.



Однако здесь важно отметить, что «клинки» получили игровую практику на должном уровне. Дело в том, что эта команда сильно зависит от своего физического состояния, поскольку такой стиль игры, который пропагандирует главный тренер Крис Уидлер, подразумевает большой объём беговой работы без мяча и высокую эффективность в единоборствах. Теперь же команда прогрелась, а потому «Астон Вилле» придётся непросто.



В то же время у «Шеффилда» были некоторые проблемы с выездами в прошлом сезоне. За 19 гостевых игр клуб из одноимённого города одержал всего четыре победы и пропустил 24 гола. Ничьих при этом накопилось порядочно – девять штук.



Бирмингемцы же на своём поле в прошлом сезоне играли куда лучше, чем в гостях: 7 побед и 3 ничьи за 19 домашних поединков. Для команды, которая долго находилась в зоне вылета, результат вполне неплохой. Думается, шансы хозяев тут несколько выше.



Да и статистика личных встреч тоже на стороне «Астон Виллы». Любопытно, что за пять игр против «клинков» на своём поле «львы» проиграли только однажды. При таких раскладах мы бы проверили П1 с нулевой форой за коэффициент 1.95».