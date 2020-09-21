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Кубок России по фигурному катанию — 2020: расписание, по какому каналу смотреть, прогноз

Кубок России по фигурному катанию — 2020: расписание, по какому каналу смотреть, прогноз
Ставки / Прогнозы 0

С 18 по 22 сентября в Сызрани проходит первый этап Кубка России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира. Смотреть соревнования в полном объёме можно на сайте Первого канала.

Кубок России по фигурному катанию. 1-й этап. Сызрань

21 сентября, понедельник

13:00. Пары, юниоры. Произвольная программа.
14:30. Пары. Произвольная программа.
16:00. Девушки. Короткая программа.
18:45. Юноши. Короткая программа.

22 сентября, вторник

11:00. Произвольная программа.
14:00. Юноши. Произвольная программа.

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