Кубок России по фигурному катанию — 2020: расписание, по какому каналу смотреть, прогноз

С 18 по 22 сентября в Сызрани проходит первый этап Кубка России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира. Смотреть соревнования в полном объёме можно на сайте Первого канала.



Кубок России по фигурному катанию. 1-й этап. Сызрань



21 сентября, понедельник



13:00. Пары, юниоры. Произвольная программа.

14:30. Пары. Произвольная программа.

16:00. Девушки. Короткая программа.

18:45. Юноши. Короткая программа.



22 сентября, вторник



11:00. Произвольная программа.

14:00. Юноши. Произвольная программа.