Кубок России — 2020 по фигурному катанию: расписание, где смотреть онлайн, ставки
С 18 по 22 сентября в Сызрани проходит 1-й этап Кубка России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира. Смотреть соревнования в прямом эфире в полном объёме можно на сайте Первого канала.
Кубок России по фигурному катанию. 1-й этап. Сызрань
21 сентября, понедельник
13:00. Пары, юниоры. Произвольная программа.
14:30. Пары. Произвольная программа.
16:00. Девушки. Короткая программа.
18:45. Юноши. Короткая программа.
22 сентября, вторник
11:00. Произвольная программа.
14:00. Юноши. Произвольная программа.
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