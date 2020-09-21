«Рубин» — «Спартак», 20.09.2020: какой счёт, кто победил, сыгравшие коэффициенты

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Обслуживала матч петербургская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).



Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Джордан Ларссон. В середине первого тайма московский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Михаила Меркулова.



Эксперты считали «Спартак» фаворитом. Ставки на красно-белых принимались за 2.30: с 1000 рублей можно было выиграть 2300 рублей. На ничью давали 3.44, на успех «Рубина» — 3.80.



Также букмекеры ожидали, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.72, тотал больше 2.5 гола — 2.36.



Ставки на «обе забьют — нет» принимались за 1.90. Поставить на то, что казанцы не сумеют отличиться, предлагалось за 2.40.