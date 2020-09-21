«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Карена Адамяна на матч 8-го тура чемпионата России

Комментатор Карен Адамян дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат».

Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.11.

«Обе команды идут ближе к середине турнирной таблице, но ведут борьбу за еврокубки.



Матчи “Динамо” часто получаются очень закрытыми, а забитые голы в них — большой праздник. Прямо сейчас “Динамо” — самая низовая команда РПЛ. Все семь матчей динамовцев в текущем сезоне завершились тоталом меньше 2.5 гола. “Ахмат”, кстати, не может забить два поединка кряду.



Конечно, можно остановиться на варианте с ТМ, но коэффициент на это событие не самый выдающийся и колеблется в районе 1.65-1.70. Поэтому давайте придумает что-то интереснее. В этом сезоне “Динамо” находится на втором месте по игре на своём поле — две победы, ничья и поражение.



“Ахмат” не может выиграть у “Динамо” с 2017 года. В шести поединках после этого московская команда всегда брала очки. Исходя из этого, давайте выберем комбинированную ставку. Например, 1Х + ТМ 2.5».