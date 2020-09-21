«Тампа» — «Даллас»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 2-й матч финала Кубка Стэнли 22.09

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 2-й матч финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Даллас».
Ставка: итоговая победа «Тампы» за 1.71.
«В принципе, на старте серии шансы «шерифов» изначально казались максимальными, поскольку они имели на трое суток отдыха больше. В плей-офф НХЛ это колоссальная фора. Дальше преимущество в свежести потихоньку исчезнет, а состав у «Тампы» всё же глубже. При здоровом Пойнте уж точно. И это ещё в засаде остаётся Стивен Стэмкос.
Букмекеры сделали выводы и немного подравняли линию. Теперь она выглядит более-менее вменяемо: на П1 дают не меньше двойки, а пристойный коэффициент 2.18. Не будем мудрить и проверим победу «Тампы» с учётом овертайма за нестыдные 1.71. Фаворит понял, что на одном коньке победить не удастся, валять дурака нельзя.
«Даллас» готов терпеть, включать форчек и выжимать максимум из пары-тройки моментов за период. Соответственно нужно сохранять концентрацию и обходиться без ошибок, тогда разница в глубине состава проявится. Большого количества голов не ждём, а вот другого отношения со стороны «Лайтнинг» — вполне. Плюс, повторимся, преимущество гостей в движении должно если не пропасть, то сократиться.
Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.85. В регулярном чемпионате соперники пересекались дважды, оба раза дело доходило до овертайма. «Старз» прекрасно знают, как играть против этих «молний». Так что разгромов и восьми шайб за 60 минут тут быть не должно».
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