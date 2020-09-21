«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России 21 сентября

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ахмат», который состоится 21 сентября в Москве.
Ставка: победа «Динамо» за 2.07.
«Столичному клубу необходимо реабилитироваться за поражение в Тбилиси. Тем более в случае очередной неудачи могут последовать и оргвыводы. «Динамо» лучше играет дома, чем на выезде, поэтому «Ахмат» останется без очков. Большого количества голов не жду, но шансы бело-голубых в этом матче выше. Вполне возможен счёт 1:0».
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.
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