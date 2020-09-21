«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию

21 сентября «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Сити» в матче 2-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:15 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.



Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 7.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.75.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.



Если обе команды забьют, зайдёт коэффициент 1.75.

«Вулверхэмптон» — «Ман Сити». Прогноз: Траоре и Хименес испортят Гвардиоле старт сезона «Горожане» очень долго сидели без игровой практики, что на руку быстрой атаке «волков».