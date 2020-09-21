«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 2-го тура АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч 2-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед», который состоится 21 сентября.

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.65, тотал меньше 2.5 гола за 1.70.

«Бирмингемцы пропустили 1-й тур чемпионата Англии, но зато в Кубке лиги прошли один этап. А вот «Шеффилд» уже успел проиграть в АПЛ «Вулверхэмптону» (0:2) и вылететь по пенальти из Кубка Лиги.



«Вилла» в пяти последних играх, включая товарищеские, не проигрывает. Но и забивает немного. «Шеффилд» же не блещет успехами даже в предсезонных матчах. Думаю, победа бирмингемского клуба в этом матче выглядит вероятнее. Большого количества голов не жду, тотал меньше 2.5 мяча за 1.70 надо брать».