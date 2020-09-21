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«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 8-го тура чемпионата России 21 сентября

«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 8-го тура чемпионата России 21 сентября
Ставки / Прогнозы 0

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат» в 8-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021.

Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.25.

«Интересный матч. Особенно в том плане, что «Динамо» вылетело из Лиги Европы. Теперь многие говорят об отставке Новикова, хотя динамовцы более-менее неплохо стартовали. Интересно, как будет выглядеть команда после поражения в Тбилиси. Тем более и до этого проиграли «Рубину» домаю

Думаю, что «Динамо» закроется совсем. Новиков и так плясал от обороны. В Тбилиси попробовал что-то изменить в пользу атаки. Итог — поражение. Здесь, думаю, и ничья в какой-то мере может устроить Новикова. Да и «Динамо» от обороны может поймать контратаку, исполнители классные есть.

Но Талалаев все это понимает. Он уже недавно с «Крыльями» проиграл. Тоже будет перекрываться. Поэтому я бы ставил «тотал меньше 2 мячей». Вероятна даже ничья 0:0».

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