«Милан» — «Болонья»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч 1-го тура чемпионата Италии

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Болонья».
Ставка: тотал больше 28.5 фолов за 1.85.
«В прошлом сезоне итальянской Серии А в среднем за матч арбитры фиксировали 27.84 фола. Так что предложенная букмекерами планка тотала в 28.5 пунктов выглядит почти что идеальной. Однако я предлагаю копнуть поглубже и попытаться найти кое-какие изъяны.
Сыграть тотал больше меня подталкивают два фактора. Первый – индивидуальная статистика команд. Второй – назначение на матч арбитра Федерико Ла Пенна. Но обо всём по порядку…
Если оценивать среднее количество отборов и воздушных единоборств, в которые вступают и «Милан», и «Болонья», то прогнозируемый тотал фолов получается в районе 29-33 пунктов. А если к этому добавить поправку на судейский фактор, то ожидаемое количество нарушений правил станет ещё больше. Дело в том, что Федерико Ла Пенна свистит чаще, чем среднестатистический арбитр Серии А. Итоговый прогноз по фолам смещается до диапазона 32-37. Согласитесь, это весомый перевес над букмекерской линией».
- 21 сентября 2020
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