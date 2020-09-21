Клиент БК угадал счёт 7:2 в матче «Краснодар» — «Химки». Зашёл коэффициент 300.00
Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 50 рублей на точный счёт 7:2 в матче «Краснодар» — «Химки» с коэффициентом 300.00.
Уже в первом тайме команды в сумме забили пять мячей. У «быков» дубль сделал Виктор Классон, еще один гол на счету Маркуса Берга. Красно-чёрные ответили дублем Аршака Коряна.
Во второй 45-минутке «Краснодар» забил «Химкам» четыре безответных мяча. Отличились Тонни де Вильена, Реми Кабелла, Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов.
Таким образом, ординар на точный счёт 7:2 оказалась успешной. Со ставки в 50 рублей клиент БК получил 15 000 рублей.
По итогам 8-го тура РПЛ «Краснодар» набрал 14 очков и занимает пятое место. «Химки» с тремя баллами находятся на 15-й строчке.
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- 21 сентября 2020
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