Клиент БК угадал счёт 7:2 в матче «Краснодар» — «Химки». Зашёл коэффициент 300.00

Клиент букмекерской компании «Фонбет» поставил 50 рублей на точный счёт 7:2 в матче «Краснодар» — «Химки» с коэффициентом 300.00.

Уже в первом тайме команды в сумме забили пять мячей. У «быков» дубль сделал Виктор Классон, еще один гол на счету Маркуса Берга. Красно-чёрные ответили дублем Аршака Коряна.

Во второй 45-минутке «Краснодар» забил «Химкам» четыре безответных мяча. Отличились Тонни де Вильена, Реми Кабелла, Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов.

Таким образом, ординар на точный счёт 7:2 оказалась успешной. Со ставки в 50 рублей клиент БК получил 15 000 рублей.

По итогам 8-го тура РПЛ «Краснодар» набрал 14 очков и занимает пятое место. «Химки» с тремя баллами находятся на 15-й строчке.