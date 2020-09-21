«Краснодар» — ПАОК: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов 22 сентября 2020 года

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Краснодар» — ПАОК.
Ставка: ИТБ 54.5 % владения мячом «Краснодара» за 1.83, «Краснодар» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.
«Последняя игра «быкам» была очень кстати. «Химки» выступили в роли боксёрской груши – и это именно то, что было нужно «Краснодару». У южан наконец вернулись в строй главные боевые единицы, и с каждой игрой их взаимодействие становится всё лучше. В матче с «Химками», например, опасность исходила от всех шестерых игроков средней линии и нападения, а Классон с Кабелья вообще выглядели игроками не уровня РПЛ. Забили и вышедшие на замену Шапи с Уткиным – в общем, такая игра и итоговый счёт 7:2 — то, что доктор прописал.
Проблемы «быков» тоже обнажились – при потере мяча слишком долго перестраивается команда, и на этом их несколько раз подлавливали даже «Химки».
ПАОК против «Краснодара» будет играть ровно так, как против «Бенфики». Отдаст мяч и будет ждать шанса вырваться в контратаки. Соответствующих игроков для подобного сценария у них хватает, так что хозяевам нужно держать ухо востро все 90 минут.
Итоговый результат здесь предсказать гораздо сложнее, чем то, как будет складываться игра. Поэтому главная ставка здесь – на владение мячом. Вариант с тоталом больше 54.5% на «Краснодар» — на мой скромный взгляд, это подарок от букмекеров. В домашнем матче ПАОК с «Бенфикой» было, например, 27 на 73. И будет странно, если ПАОК в гостевом матче с такой же играющей командой откажется от тактики, принёсшей ему успех. Ну а сам «Краснодар» играть по-другому просто не умеет.
Ну а по результату – если «Краснодар» забьёт быстрый гол, то на кураже вполне может и вынести греков. Если же увязнет в насыщенной обороне гостей, то сценарии могут быть разными. Пожалуй, выберу здесь осторожный вариант – хозяева не проиграют, но больше трёх забитых мячей мы не увидим».
- 21 сентября 2020
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