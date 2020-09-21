«Тампа» — «Даллас»: прогноз Михаила Зислиса за 2-й матч финала Кубка Стэнли 22.09.2020

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на 2-й матч НХЛ «Тампа» — «Даллас».



Ставка: победа «Тампы» за 2.16.

«После дебютного матча, в котором «Старз» возили соперника на протяжении первых 40 минут, акции команды из Техаса резко выросли. Она пропустила только однажды после двойного рикошета.



В заключительном периоде при кажущейся ужасающей разности бросков (2-22) «Даллас» грамотно отбивался и забил в пустые ворота, одержав победу со счётом 4:1. У «Тампы», тем не менее, есть повод для того, чтобы ждать следующих матчей с оптимизмом. «Болтс» не попали в игру, сильно уступали противнику в движении, держались за счёт своего вратаря Андрея Василевского, но не развалились.



Запас в физике у них есть, поэтому задача номер один — решить проблему Андрея Худобина. Голкипер «Звёзд» поймал невероятный кураж и вытаскивает самые тяжёлые шайбы. Главный тренер Джон Купер и его ассистенты обязаны чем-то удивить.



Команда перезагрузится и выйдет на второй матч более заряженной. Делаем выбор в пользу победы «Тампы» в основное время».