«Краснодар» — ПАОК: где покажут матч ЛЧ 22 сентября, какой канал, прогнозы и ставки
22 сентября состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех ПАОК оценён букмекерами коэффициентом 3.92. Поставить на ничью предлагают за 3.42.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.
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За четыре игры в РПЛ на своём поле «быки» нанесли 83 удара.
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