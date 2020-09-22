«Краснодар» — ПАОК: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч квалификации Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК.
Ставка: победа «Краснодара» по угловым за 1.72.
«Греки в новом сезоне Лиги чемпионов начали путь со второго квалификационного раунда. Там они дома разбили крепкий турецкий «Бешикташ» со счётом 3:1. Причём тогда хозяева забили свой третий гол уже на 30-й минуте, после чего без особых проблем довели дело до победы.
После этого «орлы» бились в третьем квалификационном раунде с титулованной португальской «Бенфикой». Снова у себя дома. Получилось выиграть со счётом 2:1, хотя букмекеры не ждали от клуба из Салоников успеха.
Преимущество португальцев ощущалось, но говорить о колоссальном превосходстве нельзя. Гости пропустили два мяча после перерыва, отквитали один только на 94-й минуте. Ничего придумать уже не успели.
В родном чемпионате Греции ПАОК сейчас идёт на третьем месте. Однако делать какие-то выводы едва ли стоит, поскольку было сыграно всего два тура. Клуб набрал четыре очка за два поединка с середняками. Вполне рабочий результат.
Скорее всего, греки сыграют вторым номером в Краснодаре: отдадут мяч и будут караулить возможность убежать в контратаку. «Краснодар» на своём поле часто играет в комбинационный футбол, любит контролировать мяч, часто бьёт по воротам. Вполне вероятно, что они завладеют инициативой и постараются осадить ворота гостей. А это в свою очередь должно породить массу корнеров.
При таких раскладах вполне можно подумать над П1 по угловым. Букмекеры дают на неё приемлемый коэффициент 1.72. Тем более что в среднем за один домашний матч в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги подопечные Мурада Мусаева подают 6,5 углового. Результат впечатляющий».
- 22 сентября 2020
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 21 сентября 2020
-
21:45
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15