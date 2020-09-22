«Краснодар» — ПАОК: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч квалификации Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК.

Ставка: победа «Краснодара» по угловым за 1.72.

«Греки в новом сезоне Лиги чемпионов начали путь со второго квалификационного раунда. Там они дома разбили крепкий турецкий «Бешикташ» со счётом 3:1. Причём тогда хозяева забили свой третий гол уже на 30-й минуте, после чего без особых проблем довели дело до победы.



После этого «орлы» бились в третьем квалификационном раунде с титулованной португальской «Бенфикой». Снова у себя дома. Получилось выиграть со счётом 2:1, хотя букмекеры не ждали от клуба из Салоников успеха.



Преимущество португальцев ощущалось, но говорить о колоссальном превосходстве нельзя. Гости пропустили два мяча после перерыва, отквитали один только на 94-й минуте. Ничего придумать уже не успели.



В родном чемпионате Греции ПАОК сейчас идёт на третьем месте. Однако делать какие-то выводы едва ли стоит, поскольку было сыграно всего два тура. Клуб набрал четыре очка за два поединка с середняками. Вполне рабочий результат.



Скорее всего, греки сыграют вторым номером в Краснодаре: отдадут мяч и будут караулить возможность убежать в контратаку. «Краснодар» на своём поле часто играет в комбинационный футбол, любит контролировать мяч, часто бьёт по воротам. Вполне вероятно, что они завладеют инициативой и постараются осадить ворота гостей. А это в свою очередь должно породить массу корнеров.



При таких раскладах вполне можно подумать над П1 по угловым. Букмекеры дают на неё приемлемый коэффициент 1.72. Тем более что в среднем за один домашний матч в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги подопечные Мурада Мусаева подают 6,5 углового. Результат впечатляющий».