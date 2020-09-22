«Краснодар» — ПАОК: прогноз Константина Генича на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — ПАОК в ранкде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.73.



«Краснодар», как вы знаете, миновал квалификационный раунд в отличие от ПАОКА. Греки благодаря двум домашним победам над «Бешикташем» и «Бенфикой» попадают в раунд плей-офф. Еще ни разу ПАОК не играл в групповом раунде Лиги чемпионов.



Это серьезная задача для команды Феррейры, который возглавил клуб в прошлом сезоне. ПАОК — очень организованная команда. Не стоит думать, что «Краснодару» повезло в том, что он встречается с греками, а не с «Бенфикой». Что такое греческий футбол «Краснодар» на себе испытал в прошлом сезоне, неудачно сыграв против «Олимпиакос» в раунде плей-офф.



Очень важен первый матч, где очень важна именно стратегия. «Краснодар» сейчас мощнее, у него нет травмированных, команда хорошо бежит, и это было видно по матчу с «Химками», хотя это еще тот тест, чтобы оценивать нынешнее состояние команды. Но, «Краснодар» находится в хорошем тонусе и создает моменты. Но, здесь можно заиграться, так как ПАОК со своей быстрой атакой играет по схеме 3-4-3 и старается надежно играть в обороне. Думаю, что вы видели матч с «Бенфикой», где ПАОК временами очень недурно выбегал в контратаки.



В последнем туре ПАОК вничью сыграл в чемпионате Греции, но, наверное, много эмоций оставил в матче с «Бенфикой». Мысленно уже, наверное, были на матче в Краснодаре. Да, отсутствие зрителей несколько снижает атакующий потенциал «Краснодара». Какая никакая, но на домашних матчах «Краснодара» всегда есть поддержка, и наличие зрителей всегда помогает.



Я веду к тому, что если «Краснодар» не выиграет этот матч, но не пропустит, то это будет очень неплохой результат для «Краснодара», потому что у себя дома ПАОК играет компактно, но чуть заигрывается в атаке, за это его и можно будет наказать. «Бенфика» этого сделать не смогла, но «Краснодар» может быть учтет эти моменты и во втором матче сыграет стратегически правильно. Но, в первую очередь правильно нужно сыграть дома, поэтому лететь сломя голову с шашкой наголо не стоит. В «Краснодаре» это должны учитывать.



У «Краснодара» бывают провисания в обороне. В матче с «Химками» мы это видели, причем дважды. Я веду к тому, что вряд ли эта игра должна получиться результативной. Основной мой прогноз на матч против ПАОКа — это тотал меньше 2.5 мяча за 1.73. Думаю, что это будет плотная и тесная игра, такое себе «футбольное сумо». Как бонус порекомендовал бы сыграть первый тайм ничья за коэффициент выше двойки.



Если «Краснодар» не полетит и будет ждать свой шанс, то ПАОК, разумеется, также раскрываться не будет. Соответственно будет меньше моментов. Можно сыграть и тотал первого тайма меньше гола, но лучше рискнуть и взять за коэффициент выше двойки ничейку в первом тайме.



Я набросал свои мысли на эту игру, а вы уже дальше думайте сами. Мои прогнозы — это ничья в 1-м тайме и тотал меньше 2,5 мяча. Удачи «Краснодару». Если я окажусь неправ, и «Краснодар» уже в первом тайме сразу вынесет ПАОК, то я просто порадуюсь за успех российского клуба. Но у меня есть большие сомнения, что в первом матче такое будет», — сказал Генич.

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