«Автомобилист» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Автомобилист» — «Витязь».



Ставка: победа «Автомобилиста» минимум в 3 шайбы за 2.78.



«Автомобилист» умел играть с «Витязем» даже тогда, когда бюджеты клубов не слишком различались, а за заброшенную шайбу можно было отхватить в бубен. А уж когда в бубен прилетать перестало, а платежки стали различаться в разы – и подавно. К тому же игра пройдет на «поляне» фаворита, и народ повалит на хоккей не просто за зрелищем, но и за гарантированными двумя очками. Именно на такие игры чаще всего и приходят губернаторы, чтобы почувствовать народную любовь.



В последние годы, когда «Автомобилист» принялся усиленно выгребать в КХЛовское «буржуинство», а «Витязь» окончательно позиционировался в качестве «маленькой, но гордой птички», картина «междусобойчиков» приняла окончательный вид: на три победы екатеринбуржцев приходится одна победа «витязей», и эта единственная победа чаще всего приходится на Подмосковье, и на то время, когда «Автомобилисту» от регулярного сезона уже ничего, в сущности, не нужно.



Сейчас и матч будет в Екатеринбурге, и «Автомобилисту» много чего надо, то есть, шансам «Витязя» взяться неоткуда. Добавим сюда пятидневный отдых «витялей», связанный с отсутствие болезного «Йокерита». Пять дней – это уже не отдых, это уже начало разрушения наигранных связей и утраты тонуса. А «Автомобилист» на подъеме, он в предыдущей игре пришиб «Авангард», то есть, тут все хорошо.



Нет, двух мнений быть не может. Спокойная, возможно, даже скучная победа «Автомобилиста» в основное время с преимуществом минимум в три шайбы», — сказал Лебедев.

«Автомобилист» — «Витязь». Прогноз: Дацюк и Сёмин уйдут в тень, всё решат Коварж с Ежовым Екатеринбуржцы набрали 13 очков в семи матчах, а вот у «Витязя» дела совсем не клеятся.