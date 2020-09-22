«Автомобилист» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ 2020/2021 «Автомобилист» — «Витязь».
Ставка: победа «Автомобилиста» минимум в 3 шайбы за 2.78.
«Автомобилист» умел играть с «Витязем» даже тогда, когда бюджеты клубов не слишком различались, а за заброшенную шайбу можно было отхватить в бубен. А уж когда в бубен прилетать перестало, а платежки стали различаться в разы – и подавно. К тому же игра пройдет на «поляне» фаворита, и народ повалит на хоккей не просто за зрелищем, но и за гарантированными двумя очками. Именно на такие игры чаще всего и приходят губернаторы, чтобы почувствовать народную любовь.
В последние годы, когда «Автомобилист» принялся усиленно выгребать в КХЛовское «буржуинство», а «Витязь» окончательно позиционировался в качестве «маленькой, но гордой птички», картина «междусобойчиков» приняла окончательный вид: на три победы екатеринбуржцев приходится одна победа «витязей», и эта единственная победа чаще всего приходится на Подмосковье, и на то время, когда «Автомобилисту» от регулярного сезона уже ничего, в сущности, не нужно.
Сейчас и матч будет в Екатеринбурге, и «Автомобилисту» много чего надо, то есть, шансам «Витязя» взяться неоткуда. Добавим сюда пятидневный отдых «витялей», связанный с отсутствие болезного «Йокерита». Пять дней – это уже не отдых, это уже начало разрушения наигранных связей и утраты тонуса. А «Автомобилист» на подъеме, он в предыдущей игре пришиб «Авангард», то есть, тут все хорошо.
Нет, двух мнений быть не может. Спокойная, возможно, даже скучная победа «Автомобилиста» в основное время с преимуществом минимум в три шайбы», — сказал Лебедев.
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