«Краснодар» — ПАОК: ставка Василия Уткина на матч отбора Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК. Это первая игра двухраундового противостояния.



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.09.



«Сегодня «Краснодар» дома стартует в квалификации к Лиге чемпионов против ПАОКа. Я думаю, здесь нужно поставить на то, что матч будет состоять из четырех таймов. То есть в нём ничего не решится раньше, чем прозвучит финальный свисток последней их встречи.



Предполагаю, что поначалу соперники отнесутся друг к другу с осторожностью. Я бы даже предложил ставку меньше 0.5 гола за первый тайм в Краснодаре, то есть 0:0. Но я, пожалуй, подстрахуюсь и скажу: «Краснодар» — ПАОК – ничья в первом тайме сегодняшнего матча», — сказал Уткин.

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