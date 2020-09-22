«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Фёдора Канарейкина на встречу КХЛ в Казани

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.25.



«Предстоящая игра в Казани вызывает большой интерес. Встречаются лидеры нашего хоккея, команды, которые в начале чемпионата показывают хорошую игру, набирают очки.



«Авангард» в последней игре в Екатеринбурге проиграл в овертайме, поэтому настрой на Казань — повышенный. Поездка заканчивается – ведь игра против «Ак Барса» будет третьей на выезде. Что касается «Ак Барса», то игра у команды стабилизируется. Казанцы психологически устойчивы, хорошо выглядят на протяжении всего матча, поэтому я думаю, что игра должна получиться и доставить удовольствие болельщикам», — сказал Канарейкин.

«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз: Зарипов, Зернов, Азеведу и Шумаков сыграют на публику Казанцы забрасывают не меньше четырёх шайб на протяжении четырёх матчей.