Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Фёдора Канарейкина на встречу КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Фёдора Канарейкина на встречу КХЛ в Казани
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».

Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.25.

«Предстоящая игра в Казани вызывает большой интерес. Встречаются лидеры нашего хоккея, команды, которые в начале чемпионата показывают хорошую игру, набирают очки.

«Авангард» в последней игре в Екатеринбурге проиграл в овертайме, поэтому настрой на Казань — повышенный. Поездка заканчивается – ведь игра против «Ак Барса» будет третьей на выезде. Что касается «Ак Барса», то игра у команды стабилизируется. Казанцы психологически устойчивы, хорошо выглядят на протяжении всего матча, поэтому я думаю, что игра должна получиться и доставить удовольствие болельщикам», — сказал Канарейкин.

«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз: Зарипов, Зернов, Азеведу и Шумаков сыграют на публику
Казанцы забрасывают не меньше четырёх шайб на протяжении четырёх матчей.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020