«Салават Юлаев» — «Сочи»: прогноз Фёдора Канарейкина на игру КХЛ в Уфе

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Сочи».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» минимум в 2 шайбы за 1.80.
«Салават» возвращается домой после поездки в Мытищи, где юлаевцы встречались с командой «Куньлунь». Да, уфимцы выиграли ту встречу со счётом 3:2, но их игра оставила много вопросов. Им она просто-напросто не удалась, хотя всё равно очковый багаж команды пополнен.
ХК «Сочи» на сегодняшний момент — команда, которой тяжело даются набранные очки. Пока сочинцы выглядят несколько сыровато на старте чемпионата. В целом этому есть объяснение – в составе много игроков, которые только недавно пришли из Высшей хоккейной лиги. Им требуется время на адаптацию. Хоккеисты из Сочи хоть и проиграли в Казани позавчера, тем не менее трижды (!) сумели отличиться.
В этом матче, думаю, будет примерно то же самое, что и в недавней домашней игре уфимцев против нижегородского «Торпедо». Ставка на «Салават Юлаев» с форой (-1.5) за 1.80», — сказал Канарейкин.
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