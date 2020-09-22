«Куньлунь» – «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на встречу КХЛ «Куньлунь» – «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 1.54.



«По какой причине был отменён предыдущий матч «Локомотива», до сих пор непонятно. По крайней мере, КХЛ данный момент не прокомментировала. Довольно странно.



На сегодняшний момент «Куньлунь» выступает достаточно слабо. Команду пополняют иностранцы, состав усиливается. В изначальном составе ни в одной игре мы так и не увидели того задора, с которым играют большинство команд КХЛ. Пока у Алексея Ковалёва не та команда, которая сможет противостоять «Локомотиву». Пусть даже в той ситуации, что он нынче оказался.



У «железнодорожников» длинная «скамейка», многие игроки делегированы в фарм-клуб и выступают в ВХЛ, есть хорошие ребята в молодёжной команде. В общем, состав наберётся.



Я думаю, что «Локомотив» возьмёт свои очередные очки, причём в основное время», — сказал Плющев.