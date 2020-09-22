«Краснодар» — ПАОК: прогноз Александра Мостового на встречу отбора Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК.
Ставка: победа «Краснодара» за 1.98.
«Вот и дождался солнечный Краснодар старта европейских баталий. Надолго ли? Покажет этот матч. Лично я надеюсь, что кубанский клуб не поддержит неправильные начинания «Динамо».
«Быки» готовились к сезону, и нельзя не отметить новичков команды. Из «Ахмата» пришёл голкипер Евгений Городов, в качестве свободного агента Игорь Смольников, и на этом можем завершать список. Я считаю, что это и не плохо.
Мурад Мусаев видит свой вариант состава, в котором есть отличные исполнители, при этом наиграны связки и командное взаимопонимание. Чего стоит только последний поединок «горожан» с «Химками» (7:2).
ПАОК усилил свою линию обороны – в состав греческой команды пришёл Мусса из «Барселоны», Адриан Нильсен Перейра из «Викинга» и Стефан Шваб из «Рапида». Оборонительная тактика португальского коуча команды Абеля Феррейры принесла неплохой результат с минувшем сезоне Суперлиги и вынос из Лиги чемпионов «Бенфики».
Очень жаль, что матч пройдёт без болельщиков, но всё же я считаю, что в первой игре финала квалификации выиграет Россия», — сказал Мостовой.
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