«Краснодар» — ПАОК: прогноз Александра Мостового на встречу отбора Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК.



Ставка: победа «Краснодара» за 1.98.



«Вот и дождался солнечный Краснодар старта европейских баталий. Надолго ли? Покажет этот матч. Лично я надеюсь, что кубанский клуб не поддержит неправильные начинания «Динамо».



«Быки» готовились к сезону, и нельзя не отметить новичков команды. Из «Ахмата» пришёл голкипер Евгений Городов, в качестве свободного агента Игорь Смольников, и на этом можем завершать список. Я считаю, что это и не плохо.



Мурад Мусаев видит свой вариант состава, в котором есть отличные исполнители, при этом наиграны связки и командное взаимопонимание. Чего стоит только последний поединок «горожан» с «Химками» (7:2).



ПАОК усилил свою линию обороны – в состав греческой команды пришёл Мусса из «Барселоны», Адриан Нильсен Перейра из «Викинга» и Стефан Шваб из «Рапида». Оборонительная тактика португальского коуча команды Абеля Феррейры принесла неплохой результат с минувшем сезоне Суперлиги и вынос из Лиги чемпионов «Бенфики».



Очень жаль, что матч пройдёт без болельщиков, но всё же я считаю, что в первой игре финала квалификации выиграет Россия», — сказал Мостовой.

«Краснодар» — ПАОК. Прогноз: Кабелла и Вандерсон прижмут греков к воротам в Лиге чемпионов За четыре игры в РПЛ на своём поле «быки» нанесли 83 удара.