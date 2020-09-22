«Ак Барс» – «Авангард»: прогноз Владимира Плющева на игру КХЛ 22 сентября

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Авангард».
Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.25.
«Ак Барс» у себя дома играет мощно, хотя по последней игре против ХК «Сочи» у казанцев возникли определённые проблемы. В целом, пока команда не сумела набрать ход, пусть «Ак Барс» и побеждает, но все игры боевые. Три победы были добыты с разницей в одну шайбу.
«Авангард» как на качелях — то покажет феерическую игру, как было с «Магниткой» (4:0), то показывает очень серенькую игру, как, например, было позавчера в Екатеринбурге.
Матч пройдёт в Казани, к нему огромный интерес у болельщиков. Поддержка у казанцев будет сумасшедшая. За команду переживают не только истинные болельщики хоккея, но и руководители республики.
Думаю, что «Ак Барс» заберёт свои очки. В основное время», — сказал Плющев.
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