«Славия» — «Мидтьюлланн»: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора Лиги чемпионов в Праге

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Славия» Прага — «Мидтьюлланн».



Ставка: проход «Мидтьюлланна» за 2.24.



«У «Славии», если смотреть на результаты, всё хорошо. Команда последний раз проигрывала аж в марте, благополучно завершила прошлый чемпионат, уверенно начала этот (3 победы, 1 ничья). С другой стороны, на протяжении всего этого времени у неё не было по-настоящему серьёзных соперников. Зимой пражане потеряли своего лидера и, пожалуй, лучшего игрока и одного из лучших бомбардиров, Соучека, который теперь играет за «Вест Хэм», чуть раньше ушёл Крал, тоже являвшийся основным игроком. Качество игры, несмотря на победы над скромными соперниками, пока оставляет желать лучшего. И до прошлогодних лигочемпионских свершений пока далеко.



«Мидтьюлланн» в то же время прошёл уже два раунда квалификации ЛЧ, причём оба раза являясь аутсайдером. Сначала на выезде одолел амбициозный болгарский «Лудогорец» (1:0), а затем дома — чемпиона Швейцарии «Янг Бойз» (3:0), причём и тех и других датчание переиграли не только по счёту, но и по игре. Пару недель назад к тому же в состав команды из Хернинга вернулась в недавнем прошлом её главная звезда – Систо, а это примерно, как если бы Промес вернулся в «Спартак». Примерно такую роль играл в «Мидтьюлланне» родившийся в Уганде вингер.



В общем, вопреки котировкам букмекеров предположу, что по сумме двух встреч верх возьмут датчане, а в первой игре они если и проиграют, то не более чем в один мяч», — сказал Петросьян.