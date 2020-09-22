«Краснодар» — ПАОК: ставка Евгения Ловчева на первый матч раунда плей-офф ЛЧ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Краснодар» — ПАОК в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Краснодара» за 2.10.



«Прогноз на матч «Краснодар» — ПАОК. Победа «Краснодара», «Краснодар» победит в первом тайме, ПАОК не забьёт.



«Краснодар» — это атакующая команда, а когда у неё получается — а в последних матчах начало получаться, то у них есть возможность развозить соперника.



ПАОК будет играть в гостях. Это всё же не то же самое, что в игре с «Бенфикой» на своём поле и в одном матче. ПАОК будет играть от обороны.



Для «Краснодара», который умеет разыгрывать около штрафной, это очень хорошо. ПАОК будет надеяться на второй матч, там-то всё и решится. Но в первой встрече «Краснодар» победит», — сказал Ловчев.

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