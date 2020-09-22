Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Краснодар» — ПАОК: ставка Евгения Ловчева на первый матч раунда плей-офф ЛЧ

«Краснодар» — ПАОК: ставка Евгения Ловчева на первый матч раунда плей-офф ЛЧ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Краснодар» — ПАОК в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Краснодара» за 2.10.

«Прогноз на матч «Краснодар» — ПАОК. Победа «Краснодара», «Краснодар» победит в первом тайме, ПАОК не забьёт.

«Краснодар» — это атакующая команда, а когда у неё получается — а в последних матчах начало получаться, то у них есть возможность развозить соперника.

ПАОК будет играть в гостях. Это всё же не то же самое, что в игре с «Бенфикой» на своём поле и в одном матче. ПАОК будет играть от обороны.

Для «Краснодара», который умеет разыгрывать около штрафной, это очень хорошо. ПАОК будет надеяться на второй матч, там-то всё и решится. Но в первой встрече «Краснодар» победит», — сказал Ловчев.

«Краснодар» — ПАОК. Прогноз: Кабелла и Вандерсон прижмут греков к воротам в Лиге чемпионов
За четыре игры в РПЛ на своём поле «быки» нанесли 83 удара.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020