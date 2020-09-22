«Краснодар» — ПАОК: прогноз Алексея Андронова на встречу отбора Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Краснодар» — ПАОК в квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Ставка: «Краснодар» забьёт минимум 2 мяча за 2.23.
«Матч последнего раунда квалификации Лиги чемпионов. Пять лет назад уже играли команды между собой, «Краснодар» тогда выиграл 2:1. А в Салониках была ничья 0:0. Сейчас я бы сказал, что главное обстоятельство — это огромные деньги, которые можно заработать в Лиге чемпионов. Они стоят на кону в этом двухматчевом противостоянии. Они важны для обеих команд. И, может быть, где-то они отойдут от привычных стилистик. Результат здесь превыше всего.
Я думаю, что «Краснодар» напуган выездом в Грецию с прошлого года. Тогда это был не ПАОК, а «Олимпиакос». Краснодарцы, думаю, об этом помнят. Мне кажется, «Краснодар» понимает, что в домашнем матче нужно, во-первых, победить, во-вторых, забить побольше. Идеальный счёт для такой игры, когда ты начинаешь дома, — 2:0. Даже 2:1 выглядит не очень.
Не являюсь сторонником фантастических теорий, что, забив семь мячей «Химкам», «Краснодар» реализовал весь свой голевой запал и сейчас ему чего-то не хватит. У «Краснодара» есть шансы сделать то, о чём я говорю. То есть забить минимум 2 мяча. Индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1.5 мяча идёт за 2.23. Мне кажется, это очень высокие цифры. Этим нужно пользоваться», — сказал Андронов.
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