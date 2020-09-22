«Славия» — «Мидтьюлланн»: прогноз Константина Генича на игру квалификации Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Славия» — «Мидтьюлланн» в квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/2021.
Ставка: обе забьют за 1.89.
«Раунд плей-офф, здесь всё будет решаться по итогам двух матчей. «Славия» погремела в еврокубках в прошлом сезоне, оставила очень приятное впечатление команда Трпишовского. Команда очень современная, бегущая, с интересными исполнителями. Костяк сборной Чехии составляют именно игроки «Славии». Даже несмотря на потери Крала и Соучека, «Славия» выглядит весьма неплохо.
«Мидтьюлланн» не очень удачно начал чемпионат — проиграл в первом туре. Но в последнем матче удалось обыграть «Люнгбю» с минимальным счётом. Отличился Пионе Систо, вернувшийся из «Сельты». «Мидтьюлланн» два раунда квалификации прошёл, обыграв «Лудогорец» и «Янг Бойз». И там, и там были сухие матчи.
«Мидтьюлланн» забил в семи из последних восьми матчей Лиги чемпионов. Команда со скандинавским характером, она умеет терпеть и знает, как использовать свои немногочисленные шансы. «Славия» — очень бегущая команда, но оставляющая пространство в обороне. «Славия» пропустила в пяти из последних шести встреч в Лиге чемпионов. Понятно, что там были «Интер», «Барселона». Но, думаю, здесь можно будет поймать голы и в ту, и в другую сторону, учитывая атаку датчан, приход Систо и что «Славия» играет порой авантюрно, высоко поднимаясь. Датчане могут наказать. Да и «Славия» дома должна забивать. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.89», — сказал Генич.
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