«Гент» — «Динамо Киев»: эксперты назвали фаворита 1-го матча квалификации Лиги чемпионов
23 сентября состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Гент» — «Динамо Киев». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры уже дали прогноз. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Гента» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 3.00. Поставить на ничью предлагают за 3.36.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Гент» — «Динамо Киев» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.
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Киевлянам повезло в матче с АЗ, но состав у них откровенно средненький.
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