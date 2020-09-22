«Краснодар» — ПАОК: результат матча 22 сентября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» принимал греческий ПАОК. Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 7-й минуте главный арбитр встречи Клеман Турпен назначил пенальти в ворота «Краснодара». Исполнять 11-метровый удар пошёл полузащитник ПАОКа Димитриос Пелькас, однако вратарь «быков» Матвей Сафонов сумел отразить удар. На 32-й минуте Пелькас открыл счёт. Через 6 минут шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт. Во втором тайме, на 70-й минуте, французский хавбек Реми Кабелла вывел «быков» вперёд.
Эксперты считали российский клуб фаворитом, ставки на победу «Краснодара» принимались за 1.99. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1990 рублей. На успех ПАОК давали 3.92, на ничью — 3.42.
При этом букмекеры сомневались, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.12, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. На обе забьют предлагалось поставить за 1.90.
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