«Лестер» — «Арсенал»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Кубка английской лиги 23.09

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка лиги «Лестер» — «Арсенал».
Ставка: обе забьют за 1.77.
«Лестеру» определённо пошёл на пользу отпуск после затяжного прошлого сезона. В двух стартовых турах клуб набрал все шесть возможных очков и выбился в лидеры АПЛ. К слову, за девять последних туров предыдущего розыгрыша он всего добыл две победы.
«Арсенал» тоже не терял времени зря. На его долю выпали сразу два лондонских дерби, пусть и не самых принципиальных. Но за те же два тура клуб набрал те же шесть баллов. Собственно, сейчас он тоже находится в группе лидеров в турнирной таблице чемпионата Англии.
В первом случае «канониры» гостили у ещё одного новичка английской Премьер-лиги – «Фулхэма». Поездка удалась. Они показали яркий футбол и разгромили «дачников» со счётом 3:0, никаких вопросов в справедливости исхода даже быть не могло. Приятный бонус — успели отличиться новички клуба.
Во втором случае подопечные Микеля Артеты играли на родном «Эмирейтс». Получилось одержать непростую победу над «Вест Хэм Юнайтед» (2:1). Хозяева больше владели мячом, но преимущество по ударам было за гостями. Впрочем, ключевую роль сыграли замены: в концовке встречи забил победный гол появившийся на 77-й минуте Эдвард Нкетиа.
Вообще, в новом сезоне у «Арсенала» с атакой пока полный порядок. По-прежнему забивает Обамеянг, а перебравшийся из «Челси» Виллиан заделался в ассистенты. Да и пять голов за две игры – результат заметный.
Однако «Лестер» уже наколотил семь мячей за то же время. Четыре из них в ворота одной из самых закрытых команд по итогам прошлого сезона. При таких раскладах вполне можно ожидать от соперников голов в обе стороны. Мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.77.
Статистика личных встреч на нашей стороне. В 8 из 12 игр между «канонирами» и «лисами» заходил такой вариант. Потому не будем мудрить".
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