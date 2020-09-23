«Крылья Советов» — «Динамо» Брянск: прогноз и ставка на матч 11-го тура ФНЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Динамо» Брянск.

Ставка: победа «Крыльев» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.73.

«Самарцы идут на серии из четырёх побед. Что любопытно — все с разным счётом и все всухую. 3:0 с крепким «Нижним Новгородом», 1:0 с «Чертаново», 2:0 с «Томью» и 4:0 с «Иртышом». Разгром в Домодедово (именно там проводят домашние игры омичи) получился абсолютно заслуженным.



Больше того — «Крылья Советов» создали достаточно, чтобы забивать ещё больше. Но и так хорошо, ситуацию удалось выправить быстро и безболезненно. 19 очков в 10 турах — результат рабочий, это третье место в турнирной таблице. «Оренбург» ушёл на семь баллов, зато вторую строчку занимает «Спартак-2», который на повышение в классе не претендует.



В общем, уже к концу сентября самарцы стали хозяевами своей судьбы. «Динамо» из Брянска, напротив, начало сезон выше всяких похвал: четыре победы в шести стартовых турах. А вот дальше случилась вспышка коронавируса. Регламент в ФНЛ на такие случаи крайне жёсткий — никаких переносов, только технические поражения.



Бело-голубые получили три «технаря» подряд, да ещё и сидели на карантине две недели. То есть не имели возможности нормально тренироваться, а это неизбежно сказывается на физической подготовке. Впрочем, в прошлом туре они смогли дожать на своём поле скромный «Текстильщик» (1:0). Стандартные положения у гостей в полном порядке, но вообще после долгой паузы им будет крайне сложно выстоять в Самаре. Потому линия букмекерских контор кажется логичной.



Думается, гости уйдут в глухую оборону и постараются вытерпеть. Соревноваться в открытом футболе с «Крыльями» на фоне проблем с кондициями нет никакого смысла. Абсолютно во всех матчах клуба из Брянска доезжала ставка «обе забьют — нет», вот только сейчас на неё дают скучный коэффициент 1.42.



Придётся выкручиваться. На наш взгляд, «Динамо» много не пропустит, но фаворит своего всё же добьётся. Мы бы выбирали между П1 всухую за 1.64 и П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.73. Найти что-то лучше при такой линии крайне сложно».