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«Гент» — «Динамо» Киев: прогноз и ставка на первый матч квалификации Лиги чемпионов 23.09

«Гент» — «Динамо» Киев: прогноз и ставка на первый матч квалификации Лиги чемпионов 23.09
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Гент» — «Динамо» Киев.

Ставка: ИТМ 1 мяча «Динамо» за 1.94.

«Обе команды вступили в борьбу на стадионе третьего квалификационного раунда. «Буйволы» в родных стенах одолели австрийский «Рапид» со счётом 2:1. Подопечные Мирчи Луческу тем временем победили «АЗ Алкмар» со счётом 2:0. Строго говоря, им сильно повезло. Голландцы смотрелись гораздо интереснее в первом тайме и упустили несколько отличных возможностей, а вскоре после перерыва оформили натуральный привоз.

Та ошибка выбила гостей из колеи. В дальнейшем они владели территорией, но ничего особенного не создали. Пара дальних ударов, пара полумоментов после стандартов. Вот, собственно, и всё. На 86-й минуте контратака завершилась вторым мячом. На этот раз ошибся вратарь Марко Бизот, который выложил мяч прямо на голову Николаю Шапаренко.

«Гент» не так давно сменил тренера, поскольку старт сезона в чемпионате страны получился провальным, вдобавок ко всему в коллективе имелись конфликты. Под руководством Вима де Деккера одержаны две победы из двух возможных — в национальном первенстве над «Мускроном» (1:0 и над «Рапидом» в Лиге чемпионов.

Составы у команд плюс-минус равные. У киевлян много талантливой молодёжи, но ей по умолчанию не хватает стабильности и опыта. У «буйволов» с этим получше, плюс своё поле. Потому перевес в котировках в пользу хозяев смотрится вполне логично. Кроме того, у «Гента» есть сразу три украинских футболиста, которые особенно хорошо знают, что из себя представляют динамовцы.

Думается, футбол получится закрытым и аккуратным. Новому тренеру хозяев сейчас не до лишнего риска, а Мирча Луческу прекрасно понимает, что состав у него далеко не самый мощный. Если П1 с нулевой форой за неплохой коэффициент 1.78 вас не устраивает, логично выбирать между комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше за 1.85 и ИТМ 1 гола гостей за 1.94».

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Киевлянам повезло в матче с АЗ, но состав у них откровенно средненький.
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