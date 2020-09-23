«Гент» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Гент» — «Динамо» Киев в в матче плей-офф Лиги чемпионов сезона 2020/2021.



Ставка: обе забьют за 1.81.



«Квалификация Лиги чемпионов входит в свою решающую стадию. Теперь матчи будут играть в количестве двух, то есть эффект неожиданности и случайности нивелируется. Киевское «Динамо» будет оспаривать путёвку в групповой турнир с бельгийским клубом «Гент».



Очень любопытное противостояние. В «Генте» играет Роман Яремчук, нападающий сборной Украины, который был ранее в системе киевского «Динамо». Киевский клуб не играл в Лиге чемпионов уже несколько сезонов, а это серьёзные финансовые потери. Конечно же, сейчас главная задача для «Динамо» — пройти бельгийскую команду.



Мирча Луческу в последнем матче чемпионата Украины дал отдых основной группе игроков, явно готовя команду к матчу в Бельгии. Я думаю, что опытнейший тренер понимает, что главная задача «Динамо» — забить гол. Даже если они и проиграют со счётом 1:2, перед ответным матчем — это нормальный результат.



Предлагаю ставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.81. У «Динамо» всё-таки очень молодая защита, не слишком сыгранная, которая может пропустить. Но сами динамовцы имеют всё, чтобы забить в Бельгии. Уверен, что они это сделают», — сказал Андронов.

«Гент» — «Динамо Киев». Прогноз: Луческу, Буяльский и Сидорчук не смогут удивить в Бельгии Киевлянам повезло в матче с АЗ, но состав у них откровенно средненький.