«Гент» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Гент» — «Динамо» Киев в в матче плей-офф Лиги чемпионов сезона 2020/2021.
Ставка: обе забьют за 1.81.
«Квалификация Лиги чемпионов входит в свою решающую стадию. Теперь матчи будут играть в количестве двух, то есть эффект неожиданности и случайности нивелируется. Киевское «Динамо» будет оспаривать путёвку в групповой турнир с бельгийским клубом «Гент».
Очень любопытное противостояние. В «Генте» играет Роман Яремчук, нападающий сборной Украины, который был ранее в системе киевского «Динамо». Киевский клуб не играл в Лиге чемпионов уже несколько сезонов, а это серьёзные финансовые потери. Конечно же, сейчас главная задача для «Динамо» — пройти бельгийскую команду.
Мирча Луческу в последнем матче чемпионата Украины дал отдых основной группе игроков, явно готовя команду к матчу в Бельгии. Я думаю, что опытнейший тренер понимает, что главная задача «Динамо» — забить гол. Даже если они и проиграют со счётом 1:2, перед ответным матчем — это нормальный результат.
Предлагаю ставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.81. У «Динамо» всё-таки очень молодая защита, не слишком сыгранная, которая может пропустить. Но сами динамовцы имеют всё, чтобы забить в Бельгии. Уверен, что они это сделают», — сказал Андронов.
- 23 сентября 2020
-
10:27
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:10
-
08:02
-
07:00
-
00:05
- 22 сентября 2020
-
23:54
-
20:45
-
20:01
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00