«Мольде» — «Ференцварош»: прогноз Артура Петросьяна на игру отбора Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Мольде» — «Ференцварош».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.77.
«Сергей Ребров – один из самых перспективных тренеров Восточной Европы. Думаю, сейчас уже можно смело об этом говорить. Он уже дважды приводил «Ференцварош», который хоть и самый популярный, но не самый богатый клуб Венгрии, к чемпионству. И вот теперь вплотную подошёл к первому в истории клуба появлению в групповом этапе Лиги чемпионов.
Зелёно-белые уже прошли два раунда, в каждом из них являясь аутсайдерами противостояний. Так вот и «Селтик», и особенно загребское «Динамо» представляются куда более грозными соперниками, чем норвежский «Мольде».
«Ференцварош» не сильно изменился стилистически с прошлой осени, когда он успешно противостоял нашему ЦСКА (сыграли 0:0 дома и выиграл 1:0 в Москве). Это всё так же отлично организованная команда, строго действующая без мяча и опасно контратакующая.
Думаю, что в первом гостевом матче это особенно будет заметно. «Мольде» не слишком разнообразно действует впереди, и к тому же скандинавы, конечно, понимают, что слишком раскрываться против венгров опасно. Так что, скорее всего, голевой феерии мы в первой игре не увидим, а по сумме двух встреч «Ференцварош» кажется фаворитом», — сказал Петросьян.
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