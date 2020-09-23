СКА — «Сибирь»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Сибирь».
Ставка: победа СКА минимум в 2 шайбы за 2.00.
«В этой встрече есть только один фаворит. «Сибирь» бьётся в каждом матче, но СКА победит на своём льду. Питерцы класснее, плюс «Сибирь» чуть позже всем составом вошла в сезон, и пока у неё не всё хорошо в игре. Конечно, от «Сибири» можно ждать забитых шайб, ведь она играет неплохо, в каждой игре выкладываются, есть лидеры.
Не думаю, что матч пройдёт совсем в одни ворота. У «Сибири» будет свой шанс забить. Но в СКА сейчас лучший вратарь недели по версии КХЛ (Ярослав Аскаров), и это так просто не получится. Но полагаю, одну-две шайбы «Сибирь» забить сможет. Оборона у новосибирцев сейчас играет не лучшим образом, СКА такой команде забьёт прилично. Так что думаю, победа питерцев должна быть уверенной», — сказал Вуйтек.
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