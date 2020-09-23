«Гент» — «Динамо» Киев: прогноз Максима Калиниченко на игру квалификации Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Гент» — «Динамо» Киев.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.15.



«Гент» дома будет принимать киевское «Динамо». Матч должен получиться интересным, ведь соперники будут играть осторожно и присматриваться друг к другу. У них ещё будет вторая встреча, но думаю, этот матч всё равно будет богатым на опасные моменты.



«Динамо» Киев сейчас представляет собой немного другую команду, нежели в прошлом сезоне. Под руководством Луческу стала видна некая собранность команды. В новом сезона она пока ни разу не проиграла, начав футбольный год с победы над самым своим главным соперником, донецким «Шахтёром».



После этого, правда, была нулевая ничья с «Десной». Но с этой командой сейчас трудно справиться, и ничья, в принципе, удовлетворительный результат. В остальных матчах «Динамо» довольно уверенно побеждало.



«Гент» же не может похвастать такими результатами в новом сезоне. Бельгийский клуб в августе потерпел четыре поражения. В сентябре он выступал пока также неидеально. Но, по моему мнению, киевлянам всё равно будет не так просто с ними.



В прошлом квалификационном раунде ЛЧ «Гент» разобрался с «Рапидом» (2:1), уверенно играя весь матч и пропустив только под конец. «Динамо» же победило АЗ. В той игре киевляне с умом провели первый тайм и уверенно обыграли соперника во втором – 2:0.



В этой игре, думаю, команды обязательно забьют. Но вряд ли дело обойдётся одним мячом. Если будет вести «Динамо», то «Гент» обязательно постарается не закончить домашний матч без забитых голов со своей стороны. Таким образом, моя ставка – тотал голов больше 2.5 в этой встрече», — сказал Калиниченко.

«Гент» — «Динамо Киев». Прогноз: Луческу, Буяльский и Сидорчук не смогут удивить в Бельгии Киевлянам повезло в матче с АЗ, но состав у них откровенно средненький.