«Олимпиакос» — «Омония»: прогноз Александра Вишневского на матч отбора Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Олимпиакос» — «Омония».



Ставка: «Олимпиакос» выиграет и не пропустит за 1.89.



«Очень неожиданно видеть кипрскую «Омонию» в такой высокой стадии квалификации. Киприоты смогли пройти польскую «Легию» и сербскую «Црвену Звезду», причём оба раза в основное время была ничья – 0:0 и 1:1 соответственно. Думаю, что третью подряд сенсацию «Омония» уже не сможет совершить. «Олимпиакос» на порядок сильнее, а 29 июля эти команды встречались в товарищеском матче, и тогда греческий чемпион победил 3:0. С тем же счётом «Олимпиакос» выиграл и свой единственный пока домашний матч этого сезона в национальном чемпионате. Греки постараются дома создать задел перед ответной игрой, плюс им важно не пропустить. Мне кажется, тут вполне можно поставить на сухую победу «Олимпиакоса», — сказал Вишневский.

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