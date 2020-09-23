«Олимпиакос» — «Омония»: прогноз Александра Вишневского на матч отбора Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Олимпиакос» — «Омония».
Ставка: «Олимпиакос» выиграет и не пропустит за 1.89.
«Очень неожиданно видеть кипрскую «Омонию» в такой высокой стадии квалификации. Киприоты смогли пройти польскую «Легию» и сербскую «Црвену Звезду», причём оба раза в основное время была ничья – 0:0 и 1:1 соответственно. Думаю, что третью подряд сенсацию «Омония» уже не сможет совершить. «Олимпиакос» на порядок сильнее, а 29 июля эти команды встречались в товарищеском матче, и тогда греческий чемпион победил 3:0. С тем же счётом «Олимпиакос» выиграл и свой единственный пока домашний матч этого сезона в национальном чемпионате. Греки постараются дома создать задел перед ответной игрой, плюс им важно не пропустить. Мне кажется, тут вполне можно поставить на сухую победу «Олимпиакоса», — сказал Вишневский.
- 23 сентября 2020
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:27
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:10
-
08:02
-
07:00
-
00:05
- 22 сентября 2020
-
23:54
-
20:45
-
20:01
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:00