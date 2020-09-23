СКА — «Сибирь»: прогноз Александра Малыхина на встречу КХЛ

Хоккейный эксперт Александр Малыхин дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Сибирь».
Ставка: ТБ 5 шайб за 1.93.
«Вывеска матча, может быть, не самая мощная и не предполагает какой-то интриги, правда, если не знать одного обстоятельства… СКА может сыграть этот матч молодёжкой (на момент написания текста вероятность такая есть, и достаточно высокая), виной тому коронавирус, что в 2020-м уже никого не удивляет.
Так вот, если питерцы выставят на матч молодёжь, и у «Сибири» будет отличный шанс взять очки на выезде, и коэффициенты будут на некоторые параметры поинтереснее. Тут важно понимать, что СКА хоть и проиграл пока всего два матча, но это команда, против которой можно играть, особенно от обороны (всем командам Брагина этот тактический аспект игры не даётся), а «Сибирь»-то может поупираться, они в этом элементе смотрятся неплохо, всё-таки команда сейчас всего лишь блеклая тень той, что могла положить на лопатки любого (всего две победы в этом сезоне, и те над Ригой и Куньлунем), но тут картина может измениться, и сибирякам уже не нужно будет играть вторым номером, а можно будет поиграть в атаку с питерскими пацанами, ну, как «Сочи» с «Ростовом» в футболе… Конечно, не так разгромно, но принцип такой же, я подстрахуюсь и поставлю так, чтобы в обоих случаях (будет основа или выставят молодёжку) иметь хорошие шансы на успех, поэтому мой прогноз –тотал шайб больше 5», — сказал Малыхин.
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