«Даллас» — «Тампа»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 3-й матч финала Кубка Стэнли 24.09

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 3-й матч финала НХЛ «Даллас» — «Тампа».

Ставка: Денис Гурьянов наберёт очки за 2.11.

«Как и ожидалось, на старте серии «шерифы» имели преимущество в свежести и движении, поскольку отдыхали на трое суток больше. Однако уже ко второму поединку запас сил подравнялся. Подопечные Джона Купера поняли, что на одной ноге выиграть никак не удастся и 20 минут в финале Кубка Стэнли просто недостаточно для успеха. Даже если они получаются интенсивными. Фаворит сделал выводы и во вторник включился с самого начала.



Строго говоря, всё решили спецбригады и реализация. Уже к исходу 16-й минуты преимущество «Тампы» достигло трёх шайб, хотя никаких вопросов к Антону Худобину быть не могло. Два стартовых гола состоялись в большинстве, оба раза после быстрых переводов. Третья шайба залетела в дальний угол при помощи рикошета.



«Старз», конечно, боролись до конца и сделали всё возможное, однако три гола форы против «Тампы» — это слишком много. Во втором периоде варианты имелись, поскольку соперник много удалялся. Реализовать лишнего удалось лишь однажды. Второй гол произошёл в третьем периоде, когда «Даллас» поймал номинальных хозяев на смене. Однако фаворит взял в себя в руки, в оставшиеся 14,5 минуты у ворот Андрея Василевского был только один опасный момент.



Естественно, расклад не поменялся. По уровню исполнителей «молнии» имеют преимущество, а потому букмекеры вполне логично считают их фаворитом. В то же время Худобин с партнёрами в полном порядке: они готовы терпеть и караулить свои шансы, готовы наказывать за потерю концентрации. В случае необходимости даже могут действовать первым номером, пусть и на непродолжительных отрезках.



Накануне не был заметен Денис Гурьянов. И это большая проблема. Дело в том, что российский форвард набрал очки лишь в одном из семи предыдущих матчей (1+1 в заключительной битве с «Вегасом»). Его замечательного броска и умения оказаться в нужный момент в нужном месте «шерифам» сильно не хватает, поскольку в равных составах «Тампа» многого не позволяет.

Рискнём проверить ИТБ 0.5 очка Гурьянова за 2.11, любители рисковать могут даже рассмотреть гол Дениса за шикарный коэффициент 3.70".