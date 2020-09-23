«Мольде» — «Ференцварош»: прогноз Александра Вишневского на матч отбора ЛЧ

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Мольде» — «Ференцварош».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.76.
«В холодной Норвегии сойдутся не самые яркие в атаке команды. Думаю, тут будет классическая для первого матча аккуратная игра, в которой соперники не будут стремиться к риску. Скорее всего, основные события в этой паре развернутся в ответной игре в Будапеште. «Ференцварош», команда Сергея Реброва, в подобных матчах предпочитает действовать вторым номером, а «Мольде» на правах хозяев и андердога в паре должен быть по идее доволен и нулевой ничьей.
На тотал меньше 2.5 мяча вполне неплохой коэффициент, и такая ставка представляется мне оптимальной в этом матче. Хотя можно и рискнуть поставить с высоким коэффициентом на ничью. Где мало забитых мячей, там выше вероятность, что их у соперников окажется поровну», — сказал Вишневский.
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